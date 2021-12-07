WSJ назвала три места в мире, где может начаться война

В ближайшее время в мире могут разразиться три военных конфликта, которые способны стать «драмой» для США. Об этом написал обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб. В числе вероятных горячих точек он назвал Украину, Иран и Тайвань.

По мнению Сеиба, в настоящее США и их союзники переживают «опасный момент».

Возможно, даже ещё более опасный, чем кажется многим американцам, — подчеркнул автор.

Первым среди возможных конфликтов Сеиб назвал гипотетическое вторжение России на Украину. В качестве главного аргумента такого прогноза обозреватель привёл сообщения о скоплениях российских войск на границе с Украиной.

Ещё одна потенциальная горячая точка — Тайвань, где свою операцию может начать проводить Китай. Сеиб отметил, что нынешний председатель КНР Си Цзиньпин представляет собой «последнего в ряду китайских лидеров», сигнализировавших о намерении поставить Тайвань под контроль Пекина.

Угроза номер три — вероятный срыв переговоров по ядерной проблеме Ирана. Причиной тому может стать агрессивная позиция ближневосточной страны.

Из агрессивной позиции Ирана на переговорах в сочетании с усиленным обогащением урана следует, что Тегеран полон решимости как минимум достичь ядерного порога, — считает автор.

При этом он допускает, что США готовы смириться с таким статусом Ирана, однако уверен. что с подобным никогда не смирится Израиль. Это означает, что с каждым днём перспектива военных действий встаёт всё острее.

Некоторое время назад американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдёт, предположительно, в начале 2022 года.

При этом СМИ сообщили о том, что США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании.