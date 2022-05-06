WSJ: Lenovo и Xiaomi сократили поставки ноутбуков и смартфонов в Россию

Некоторые китайские компании, включая крупнейших производителей смартфонов и ноутбуков Lenovo и Xiaomi, сократили поставки товаров в Россию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. В издании уточнили, что данное решение связано со страхом попасть под санкции Запада. Собеседник газеты отметил, что по этой причине Xiaomi не обновлял поставки смартфонов в РФ в течение недели, а Lenovo прекратил поставлять ноутбуки вскоре после начала военной спецоперации.

Некоторые крупные компании без официальных объявлений сворачивают поставки в Россию, где китайские техкомпании лидируют на рынке многих товаров, — сказано в сообщении.

Ранее министр торговли США Джина Раймонда заявила, что американцы не будут предоставлять китайским фирмам программное обеспечение, если те продолжат поставки полупроводников на территорию России в обход санкционных ограничений.

В начале 2022-го правительство РФ предложило производителям электроники Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента подготовиться к выпуску ноутбуков на отечественных процессорах. Речь шла о 50 тысячах локализованных устройств. Эксперты считают, что они будут пользоваться спросом лишь в госсекторе и силовых структурах.

Ранее в руководстве МВД РФ выразили недовольство работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ. В ведомстве указали, что при эксплуатации отечественных чипов тормозится цифровизация ведомства. Представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил, что компании известно о существующих проблемах, однако пока они не устранены. Разработчики ведут работу по улучшению систем.