Вызывающее рак вещество нашли в популярных средствах от прыщей Valisure: в средствах от прыщей Clinique и Clearasil обнаружен бензол

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В средствах от прыщей Estee Lauder’s Clinique, Target’s Up & Up и Clearasil обнаружили высокий уровень бензола — канцерогенного химического вещества, сообщила американская независимая лаборатория Valisure. Исследователи подали петицию в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США с требованием отозвать потенциально опасную продукцию и пересмотреть отраслевые рекомендации.

Не существует безопасного уровня бензола, который может присутствовать в любом продукте по уходу за кожей, продаваемом без рецепта или по рецепту, — подчеркнул доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматологии Йельского университета Кристофер Буник.

В Valisure отметили, что токсичность бензола для человека известна уже более 120 лет. Исследователи указали, что при длительном воздействии бензол может повышать риск развития рака крови, в том числе лейкемии.

Британская компания Reckitt Benckiser, выпускающая средства от прыщей под брендом Clearasil, заявила, что результаты исследования отражают «нереалистичные сценарии», передает Reuters. Производитель заявил, что все средства Clearasil «безопасны при соблюдении условий использования и хранения, указанных на упаковке». В американской компании Estee Lauder заявили, что в средствах Clinique используется перекись бензоила только в одном продукте, который «безопасен для использования по назначению».

В апреле 2023 года американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) заявила, что выделит почти $9 млрд на урегулирование претензий к выпускаемой продукции. В отношении компании были поданы десятки тысяч исков из-за детских присыпок, вызывающих онкологические заболевания.