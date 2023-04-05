Johnson & Johnson потратит миллиарды на решение претензий по онкологии J&J выделила $8,9 млрд на урегулирование исков к компании о присыпках, вызывающих рак

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) заявила. что выделит $8,9 млрд для урегулирования «всех текуших и будущих» претензий к выпускаемой продукции. Такие данные следуют из пресс-релиза компании. Заявление последовало на фоне исков к компании о производстве детских присыпок, вызывающих онкологические заболевания.

В настоящее время против J&J подано более 38 тысяч исков. Поводом стали обвинения в том, что компания производит присыпку для детей, которая содержит асбест и вызывает рак. По данным агентства Reuters, в компании на протяжении десятилетий знали о данной проблеме, но скрывали данные о примесях асбеста как от властей, так и от общественности. В 2020 году компания сообщила о завершении производства детской присыпки на основе талька в США и Канаде.

В сообщении компании указывается, что ее дочернее предприятие LTL Management подало заявку на банкротство, дабы получить план реорганизации, позволяющий «справедливо и эффективно» урегулировать все претензии, возникающие в результате соответствующих судебных разбирательств.

В этой связи в J&J согласились выделить $8,9 млрд. Выплата будет производиться в течение 25 лет и будет направлена на урегулирование всех текущих и будущих претензий по тальку. По данным СМИ, деньги направят пострадавшим от присыпки.

Ранее J&J заявила, что в 2023 году снимет с производства детскую присыпку на основе талька во всем мире и заменит ее присыпкой на основе кукурузного крахмала.