https://static.news.ru/photo/f1a313a6-bb37-11e9-ab15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятый, высший уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром объявлен в ряде регионов Греции: Аттике, Центральной Греции, в Коринфии, Арголиде, Аркадии и восточной Лаконии.

По сообщению службы гражданской защиты, четвёртая категория опасности распространяется на остальную часть Пелопоннеса, острова северной и южной частей Эгейского моря, Западную Грецию и Ионические острова. Пожарные команды и силы гражданской защиты приведены в состояние полной боевой готовности.

Как писал News.ru, число погибших во время природных пожаров в Греции продолжает расти. По последним данным, жертвами стали более 90 человек. Пропавшими без вести числятся ещё 25, причём это лишь те, о которых официально сообщили родственники. Пожары, которые вспыхнули 23 июля, окружили Афины с севера, запада и востока. Огонь уничтожил более 500 жилых домов, из-за сильного задымления была нарушена работа международного аэропорта, перекрыты автомагистрали, возникли сбои в железнодорожном сообщении.