«Вульгарная комедия»: глава МИД Китая о поездке Пелоси на Тайвань Глава МИД Китая Ван И назвал вульгарной комедией поездку Пелоси на Тайвань

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Камбодже

«Вульгарная комедия» с поездкой спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к серьезным последствиям для Соединенных Штатов, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пномпене. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот «торопливый визит» чиновницы стал серьезным нарушением принципа «одного Китая».

Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон, — сказал Ван И.

Дипломат также отметил, что Пекин обратил внимание на заявление, которое опубликовал по этому поводу МИД РФ с критикой действий США. По его словам, оно было сделано своевременно. Ван И подчеркнул, что никакая политическая сила не сможет «отколоть Тайвань от Китая».

Лавров в свою очередь заявил, что попытки США распространять собственное доминирование на все большее количество точек на земном шаре являются бесперспективными. По словам российского министра, подобные действия отражают политику вседозволенности, которую проводят Штаты.

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Его сопровождали истребители ВВС острова. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.

МИД Китая, в свою очередь, вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему решительный протест в связи с визитом высокопоставленного американского политика на остров, который Пекин считает своей провинцией.