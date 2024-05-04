Вучич призвал мир прислушаться к инициативам Китая по решению конфликтов

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Мировому сообществу следует прислушаться к инициативам Пекина, направленным на прекращение конфликтов, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая. По его словам, люди по всему миру «возлагают большие надежды» на инициативы председателя КНР Си Цзиньпина.

Я знаю это слишком хорошо, потому что общался со всеми. Председатель Си Цзиньпин — мировой лидер, который действительно может внести свой вклад в прекращение ряда войн и установление прочного мира, — отметил сербский лидер.

Сербский президент также призвал идти на компромиссы для урегулирования конфликтов. Общими интересами для всех являются мир и спокойствие, пояснил он.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что предложения председателя КНР пойдут на пользу для достижения мира. По его словам, Пекин предлагает меры безопасности для всех государств мира, а не только для НАТО и США.