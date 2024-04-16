В Совфеде поддержали четыре принципа Си Цзиньпина по достижению мира Сенатор Цеков: предложения Си Цзиньпина пойдут на пользу достижения мира

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/Kremlin.ru

Си Цзиньпин

Предложения председателя КНР Си Цзиньпина пойдут на пользу достижения мира, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя предложение китайского лидера провести мирную конференцию. По его словам, Пекин предлагает меры безопасности для всех государств мира, а не только для НАТО и США.

Си Цзиньпин все правильно сказал. Эти шаги пойдут на пользу достижения мира во всем мире. Если Запад думает, что надо достичь мира только на Украине, надо достичь мира и на Ближнем Востоке, и в других конфликтных точках. (Канцлера Германии Олафа - NEWS.ru) Шольца больше всего интересует ситуация на Украине, они все мечтают о победе над Россией, что Украина не может проиграть. Си Цзиньпин предлагает меры безопасности для всех государств мира, а не только для НАТО и Америки. Запад никогда не задумывался о безопасности России, поэтому они и расширяли НАТО на Восток, — заявил сенатор.

По словам сенатора, Россия еще до начала конфликта об этом говорила, но Запад не захотел пойти на выработку мер по взаимной безопасности. Цеков добавил, что на Западе мечтали и мечтают победить Россию.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив.