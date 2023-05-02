ВСУ попытались выжать войска РФ из Артемовска: новости СВО на утро 2 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что ВСУ подтянули резервы и предприняли попытку контратаки в Артемовске. По предварительным данным, существенного успеха ВСУ достигнуть не удалось. Украинские военные лишь оттеснили бойцов ЧВК «Вагнер» в нескольких кварталах на севере серой зоны Артемовска. Серия атак была проведена в центре серой зоны, но зафиксировать успех украинские войска не смогли.

Стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать противостояние с Россией ежедневно увеличивает шансы его гибели, предположил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Так он ответил на вопрос о том, могут ли восстать граждане страны против своего руководства из-за отправки большого количества мобилизованных под Артемовск, где идут серьезные бои. Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко, уточнил Риттер. По его мнению, если Зеленский не уйдет в отставку как можно скорее, то не проживет долго — его уберут либо военные, либо новый Майдан.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что украинские власти используют заявления о готовящемся контрнаступлении в качестве психологического воздействия на российскую армию. Такое новое оружие не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку российские военнослужащие продолжают заниматься своими задачами, подчеркнул полковник в отставке. Он отметил, что Киев добивается того, чтобы убедить людей, что контрнаступление начнется не сегодня-завтра, что «оно будет страшным, мощным». По мнению Литовкина, такими заявлениями Киев старается скрыть неготовность ВСУ к проведению подобной операции.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В ходе беседы стороны обсудили ход украинского конфликта, обменялись оценками ситуации. Милли подтвердил «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что целью весеннего контрнаступления ВСУ является захват Крыма. По его словам, все начнется с разрушения украинскими войсками Крымского моста. Крым без сухопутного коридора удержать невозможно. Значит, Крымский мост снесут, что возможно при определенных условиях, сказал Арестович.

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

США передали Украине почти все вооружение, запрошенное для проведения контрнаступательной операции. При этом поставки продолжатся, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что новый пакет помощи будет предоставлен в ближайшее время. Кирби подчеркнул, что помощь Киеву будет включать в себя как вооружения, так и обучение украинских военных.

Вооруженные силы Украины выходят на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. Он подчеркнул, что решение о том, «как, где и когда», остается за Генеральным штабом и главнокомандующим войсками Валерием Залужным. Резников добавил, что Украина сделала все возможное для успеха на фронте. Сейчас, по словам министра, завершаются последние приготовления к контрнаступлению. Он подчеркнул, что верит в успех ВСУ, но отметил, что все будет зависеть от генералов на поле боя и командования в целом.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Россия наносит упреждающие удары по штабам и скоплениям войск ВСУ. Такая тактика в зоне действия спецоперации напоминает ему Курскую битву лета 1943 года. По его мнению, благодаря таким ударам у ВСУ возникнет дефицит топлива и снарядов, который приведет к срыву контрнаступления.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВС России начнут наступление на южном направлении в случае провала контратаки ВСУ. Аналитики Райли Бейли и Катерина Степаненко высказали мнение, что целями российской армии могут стать районы Херсонской и Запорожской областей, остающиеся под контролем Киева. По мнению аналитиков, «российский командующий продемонстрирует либо оглушительный успех в разгроме контрнаступления, либо заметный провал».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Командир взвода самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) с позывным Старый рассказал, что расчет «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации остановил танковый прорыв ВСУ. Для этого ему хватило поразить два украинских танка, отметил он. Мы поразили цели с первого выстрела, пояснил Старый.

Российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным Кореец сообщил, что, находясь в паре метров от противника, слышал разговоры украинских силовиков о бегстве с позиций в Марьинке (ДНР). Они не понимали, зачем обороняют город, рассказал он.

Два канадских наемника, которые сражались на стороне Украины, погибли в районе Артемовска. Речь идет о Кайле Портере и Коуле Зеленко, прежде служивших в ВС Канады. На Украине они вступили в Иностранный легион. Их командир рассказал, что канадцы в конце апреля получили задание удерживать маршрут снабжения в Артемовске. Когда начался обстрел их подразделения, они вместе с украинскими солдатами спрятались в укрепленном бункере. Однако удар был нанесен и по нему, все, кто там прятался, погибли.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в регионе соорудили несколько линий глубокоэшелонированной обороны. Их надежно обороняют российские военные, сказал чиновник.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащие обустраивают фортификационные сооружения

Днем 1 мая российские зенитчики уничтожили штурмовик Су-25 ВСУ, когда он попытался атаковать военных РФ вблизи Херсона. Это второй украинский штурмовик, сбитый российскими силами за минувшие шесть дней. Штурмовик был сбит ракетой, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что авиацией на Краснолиманском направлении уничтожены восемь опорных пунктов украинских войск. Всего нанесено ударов по почти 170 целям, отметил офицер. Также на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества были вскрыты позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Это удалось разведке «Центра». По ним ударили артиллерия и штурмовая авиация. Противник понес потери в личном составе, уточнил начальник пресс-центра.