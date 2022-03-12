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РИА Новости: ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе

06:18, 13 марта 2022
РИА Новости: ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи. На площади перед больницей оказались как минимум шесть тел погибших мирных жителей, число жертв неокончательное, поскольку завалы ещё не разобраны, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что перед уходом украинские солдаты заминировали корпуса больницы, а после обстрела они были серьёзно повреждены — снарядами пробиты стены, часть из них обрушилась, стекла вылетели на трёх этажах.

Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, [мы] кормили их, лечили... А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится, — отметил в разговоре с агентством сотрудник больницы.

Он добавил, что при обстреле внутри больницы находились также местные жители, у которых нет подвалов.

Главный врач больницы Виктор Саранов уточнил, что украинские военные при обстреле «градами» для наводки ориентировались на звонки из больницы по мобильным телефонам.

У нас в трёх местах, где люди разговаривали — туда и прилетало, — пояснил главврач.

Во время обстрела врачи больницы в подвале принимали роды, на свет появилось шесть младенцев.

Ранее стало известно, что 11 марта Минобороны РФ впервые показало районы Украины, которые перешли под контроль Вооружённых сил России и ДНР на южном направлении. Военное ведомство опубликовало на своём сайте точную карту к информации о ходе спецоперации. Судя по карте, населённый пункт Волноваха находился уже не под контролем украинских военных.

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