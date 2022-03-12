РИА Новости: ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе

Украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи. На площади перед больницей оказались как минимум шесть тел погибших мирных жителей, число жертв неокончательное, поскольку завалы ещё не разобраны, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает , что перед уходом украинские солдаты заминировали корпуса больницы, а после обстрела они были серьёзно повреждены — снарядами пробиты стены, часть из них обрушилась, стекла вылетели на трёх этажах.

Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, [мы] кормили их, лечили... А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится, — отметил в разговоре с агентством сотрудник больницы.

Он добавил, что при обстреле внутри больницы находились также местные жители, у которых нет подвалов.

Главный врач больницы Виктор Саранов уточнил, что украинские военные при обстреле «градами» для наводки ориентировались на звонки из больницы по мобильным телефонам.

У нас в трёх местах, где люди разговаривали — туда и прилетало, — пояснил главврач.

Во время обстрела врачи больницы в подвале принимали роды, на свет появилось шесть младенцев.

Ранее стало известно, что 11 марта Минобороны РФ впервые показало районы Украины, которые перешли под контроль Вооружённых сил России и ДНР на южном направлении. Военное ведомство опубликовало на своём сайте точную карту к информации о ходе спецоперации. Судя по карте, населённый пункт Волноваха находился уже не под контролем украинских военных.