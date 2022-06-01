«Вряд ли бы придурка посадили премьером»: нарколог о «пьянстве» Джонсона Нарколог Гончаров о «пьянстве» Джонсона: не выглядит больным человеком

Борис Джонсон / Фото l94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не выглядит больным человеком, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Олег Гончаров. Специалист не исключил, что британский премьер употребляет спиртное, однако по внешним признакам нельзя утверждать, что он страдает алкоголизмом. Так нарколог прокомментировал новость о том, что Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия из-за «культуры пьянства», сложившейся во время локдауна на Даунинг-стрит, 10. Об этом сообщила газета Evening Standard.

Достоверных признаков, чтобы мы могли точно сказать, что он такой взъерошенный, поэтому он дурной, нет. Наверное, у него такой взбалмошный, эксцентричный характер, — считает Гончаров.

В то же время нарколог напомнил о том, что в истории существуют примеры, когда самые высокие посты занимали люди с алкогольной зависимостью.

Такой эксцентрик Борис Джонсон, если судить по его уму, а вряд ли туда бы полного придурка посадили, все-таки страна с традициями, хотя первые посты занимали люди с алкогольной зависимостью. Такой был наш Борис Ельцин и Джордж Буш — младший в США. Его жена тоже помучилась, хотя, по-моему, тот во время президентства не пил. Поэтому какие-то внешние проявления явно не доминируют в представлении о том, чем человек страдает, — подытожил Гончаров.

По данным Evening Standard, Джонсон может столкнуться с вотумом недоверия из-за «культуры пьянства» уже на следующей неделе. Для этого достаточно 54 заявлений британских парламентариев от консерваторов, на данный момент их насчитывается 17, еще 20 представителей тори публично призвали Джонсона самостоятельно уйти в отставку.

25 мая в Британии опубликовали доклад по итогам внутреннего расследования, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. В нем говорится, что корпоративная культура в резиденции премьер-министра Великобритании, предполагавшая проведение вечеринок в разгар пандемии, не выдерживает критики и должна быть пересмотрена. В частности, Грэй пришла к выводу, что высшее руководство, как политическое, так и со стороны госслужбы, должно понести ответственность за посещение и проведение вечеринок.

Сам Джонсон взял на себя ответственность за участие в «винных вечеринках», но заявил, что в отставку не собирается.