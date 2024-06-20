«Время возвращаться домой»: в Канаде призвали граждан страны покинуть Иран МИД Канады: гражданам страны следует покинуть Иран после решения Оттавы по КСИР

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Гражданам Канады следует в кратчайшие сроки покинуть Иран на фоне включения Оттавой Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, передает CBS заявление главы канадского МИД Мелани Жоли. По ее словам, на текущий момент есть риски произвольного задержания.

В связи с сегодняшним решением существует повышенный риск произвольного задержания, поэтому мое сообщение для всех, кто находится в Иране — прямо сейчас время возвращаться домой, — подчеркнула дипломат.

Жоли также призвала канадцев отказаться от поездок в Иран. При этом правительство Канады приняло решение запретить въезд в страну «тысячам высокопоставленных иранских чиновников, включая членов КСИР», констатировала она.

Ранее руководство Израиля обратилось к Евросоюзу с предложением признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией, а также наложить на Иран новые санкции после захвата судна в Ормузском проливе. Тель-Авив обвинил Тегеран в проведении «пиратской операции» и нарушении международного права.

До этого агентство IRNA передавало, что ВМС КСИР, являющегося элитным иранским военным формированием, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Контейнеровоз, который шел под флагом Португалии, был связан с Израилем.