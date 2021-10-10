16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Врач Саакашвили заявил, что экс-президенту Грузии важно «пережить эту ночь»

22:15, 10 октября 2021
Врач Саакашвили заявил, что экс-президенту Грузии важно «пережить эту ночь» Михаил Саакашвили Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Николоз Кипшидзе — личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — заявил, что арестованному политику требуется госпитализация. По его словам, состояние здоровья Саакашвили, который держит в тюрьме голодовку, ухудшилось, сообщает телеканал «Мтавари архи».

Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я ещё раз собираюсь его (Саакашвили. — NEWS.ru) навестить. Нам, наверное, придётся его перевезти в больницу, — подчеркнул врач.

Кипшидзе 8 октября предупреждал, что бывшему грузинскому лидеру скоро станет хуже, поскольку у него анемия.

Ранее стало известно, что Саакашвили за время голодовки похудел на 12 килограммов. При этом он начал принимать мёд и натуральные соки. Кипшидзе уверял, что Саакашвили отказываться от голодовки не намерен, но в тюремной больнице политика обследовали, результаты не обнадёживающие.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео