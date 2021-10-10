Врач Саакашвили заявил, что экс-президенту Грузии важно «пережить эту ночь»

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Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли считает, что конфликт между Соединёнными Штатами и Китаем может привести к третьей и четвёртой мировым войнам. Журналист считает, что противоборство Вашингтона и Пекина, вероятнее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведёт к серии «ужасных» вооружённых кампаний.

По его мнению, КНР и США могут начать схватку за Тайвань. При этом даже если американским войскам удастся победить китайскую армию, то это не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения...