Врач из ЮАР заявил о симптомах гриппа у заразившихся «омикроном»

Новый «омикрон»-штамм пока что проявляется в очень лёгкой форме, его симптомы напоминают заражение гриппом, рассказал врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй. По словам медика, у пациентов с новым штаммом наблюдаются сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле, пишет Bloomberg.

Как пояснил Пиллэй, делать какие-либо утверждения о новом варианте коронавируса пока рано.

Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели, — сказал он.

Ранее в британском Совместном комитете по вакцинации и иммунизации сообщали, что заражение «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции сопровождается утомляемостью и учащённым сердцебиением. По данным медиков, поступающие из ЮАР данные указывают, что случаи этого штамма не являются «особенно серьёзными». Он также не вызывает потери обоняния и вкуса.

Случаи заражения новым штаммом уже зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии, Нидерландах, Германии, Италии, Канаде, Шотландии, Португалии, Франции и Японии.

В России случаев заражения «омикроном» на данный момент не выявлено. Несмотря на это президент Владимир Путин призвал готовиться к любому сценарию распространения нового штамма. По его словам, серьёзность последствий распространения «омикроном» станет понятна в ближайшие недели.