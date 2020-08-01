ВОЗ: пандемия коронавируса продлится ещё долго

https://static.news.ru/photo/b130ca6a-d41e-11ea-beea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.

Комитет поблагодарил организацию и её партнёров за работу по борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости. Он указал на важность последовательных усилий общин, регионов и наций, а также глобальных усилий по преодолению сложившейся ситуации.

Комитет единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, и предложил генеральному директору ВОЗ рекомендации, — говорится в его заявлении.

Также в комитете призвали молодых людей играть активную роль в предотвращении распространения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп считает, что рост числа случаев заражения в стране связан с подходом властей к тестированию населения. По его словам, американская система тестирования является лучшей в мире. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в свою очередь, раскритиковал её. По его словам, большая часть анализов на коронавирус в США является бесполезной из-за длительного периода выдачи результатов.