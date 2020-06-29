ВОЗ отправит в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса

https://static.news.ru/photo/8d701922-ba2f-11ea-ad52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе направит в КНР группу экспертов для выяснения происхождения коронавирусной инфекции. Об этом 29 июня на брифинге в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Можем лучше бороться с вирусом, когда знаем всё он нём. Включая и то, как он начал распространяться. На будущей неделе направим команду в Китай для работы над этим, — цитирует ТАСС руководителя организации.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что всё мировое сообщество страдает из-за коронавируса, который китайцы создали в качестве «подарка». До этого американский лидер обвинил КНР в том, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории. Китайские власти могли сдержать COVID-19, но вместо этого «всё превратилось в пандемию».

Между тем генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации. Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юньнань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.

В мае более 120 стран поддержали идею Австралии о независимом расследовании истоков коронавируса и причин распространения COVID-19. К предложению о расследовании присоединились 54 африканские страны, 27 членов ЕС, а также Южная Корея, Бразилия, Мексика, Новая Зеландия, Турция, Россия, Индия, Великобритания, Япония, Канада и ряд других государств. В проекте звучит призыв о «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке» пандемии.

Власти Австралии заявили, что Пекин не был достаточно откровенным с другими государствами касательно распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн. По её словам, китайское руководство скрывает некоторую информацию о заболевании. Она также подчеркнула, что вопросы, связанные с эпидемией COVID-19, являются поводом для начала независимого расследования.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

По данным на 29 июня, российские медики за сутки выявили в стране 6719 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в 83 субъектах. Из них 2123 пациента (31,6%) переносят заболевание без симптомов. С начала пандемии заразились 641 156 человек в 85 регионах. За минувшие 24 часа скончались 93 гражданина с COVID-19. Общее количество жертв вспышки коронавируса в РФ составляет 9166. За последние сутки в РФ выздоровели 4343 пациента. Всего в стране число исцелившихся достигло 403 430.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Университет Джона Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по числу заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803, выписались из больниц 685 164.

На второй строчке Бразилия — 1 344 143 случаев COVID-19, при этом выздоровели 746 018 жителей.