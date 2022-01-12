ВОЗ назвала людей, подверженных наибольшему риску при заражении «омикроном»

Наибольшему риску при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса подвергаются непривитые и пожилые люди, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты также отметили, что способность организма бороться с вирусом падает даже при наличии хотя бы одного сопутствующего заболевания, пишет CNBC.

Как пояснила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, смертность при заражении «омикроном» увеличивается с возрастом больного.

У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди хотя бы с одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти, — отметила она.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, в свою очередь, добавил, что «омикрон» представляет наибольшую угрозу здоровью и жизни непривитым. Как правило, те, кто получил дозу вакцины, по его словам, переносят COVID-19 в лёгкой форме.

Он также напомнил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от состояния иммунной системы человека. Так, например, способность организма противостоять вирусу может быть снижена из-за наличия диабета.

Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что более 50% населения Европы заболеет штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель. Он отметил, что в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заражения этим вариантом COVID-19.