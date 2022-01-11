ВОЗ предрекла новую волну заражений «омикроном» в Европе

Более 50% населения Европы заболеет штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заражения этим вариантом COVID-19, сообщает РИА Новости.

Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель, — сказал Клюге.

Он добавил, что «омикрон» быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас активно распространяется на Балканах.

По последним данным ВОЗ, новый штамм COVID-19 уже обнаружен в более 100 странах. В организации отмечают, что «омикрон» распространяется быстрее других вариаций коронавируса, даже в странах с высоким уровнем иммунитета у населения.

Ранее власти Японии продлили до конца февраля запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира из-за угрозы распространения штамма «омикрон». В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание.