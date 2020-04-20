ВОЗ: мы ничего не скрываем от США и от других стран

https://static.news.ru/photo/5f859bc6-8326-11ea-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ничего не скрывает ни от Соединённых Штатов Америки, ни от других государств, заявил гендиректор ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что ВОЗ активно работает с Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Это значит, что вся необходимая информация поступает в Белый дом, пишет ТАСС.

В ВОЗ нет секретов, потому что речь идёт о жизнях [людей] <...> В то же время наличие персонала CDC означает, что ничего не сокрыто от США, — заявил Гебрейесус.

Высокий уровень загрязнения воздуха может повышать риски летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией либо осложнять течение болезни. Об этом сообщила представитель ВОЗ Мария Нейра со ссылкой на ряд исследований. По её словам, речь в первую очередь идёт о странах Латинской Америки, Африки и Азии.

О научных исследованиях стало известно несколькими днями ранее. Как писал NEWS.ru, учёные выявили связь между возможностью умереть от коронавируса и плохой экологией. Дело в том, что высокое содержание вредных веществ в атмосфере, характерное для больших городов, снижает способность лёгких сопротивляться респираторным заболеваниям, в том числе COVID-19.