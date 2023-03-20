Востоковед: визит Си Цзиньпина в Москву напугал Запад Востоковед Островский: визит Си Цзиньпина в Москву напугал Запад

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву напугал Запад, заявил в беседе с «Радио 1» востоковед Андрей Островский. Это связано с тем, что китайский лидер и президент России Владимир Путин планируют подписать заявление об углублении отношений и направлений сотрудничества до 2030 года. Помимо того, Пекин таким образом демонстрирует, что поддерживает Москву на мировой арене, отметил эксперт.

Прежде всего, визит показывает, что Россия не одинока на мировой арене, что есть страны, которые не поддерживают американские санкции, — заявил Островский.

Востоковед добавил, что уровень экономического взаимодействия между Россией и Китаем существенно ниже уровня военно-политического сотрудничества. До сих пор оборот взаимных инвестиций между Москвой и Пекином находится на низком уровне. Это связано с тем, что долгое время российские и китайские инвесторы «гнали деньги на Запад», уточнил эксперт.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. Позднее в Кремле состоялась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина. После переговоров в формате тет-а-тет лидеры стран должны продолжить общение за ужином. 21 марта у лидеров стран запланированы официальные переговоры.

Ранее в американских СМИ сообщили, что визит Си Цзиньпина в Москву является продолжением его попыток разрушить возглавляемый США мировой порядок. Его недавнее заявление о том, что Китай в процессе модернизации не пойдет по пути колониального грабежа и гегемонии сильных стран, содержит явный упрек в адрес Соединенных Штатов.