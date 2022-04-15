Военный эксперт заявил, что данные Киева о потерях в рядах ВСУ занижены

Слова президента Украины Владимира Зеленского, что за время спецоперации России погибло от 2,5 до 3 тысяч украинских военнослужащих, не соответствуют действительности, сообщил в интервью URA.RU военный и политический аналитик Константин Сивков. Эксперт считает, что эти цифры сильно преуменьшены.

О потерях в рядах ВСУ Зеленский накануне сообщил в интервью американскому телеканалу CNN, в котором он отметил, что погибло от 2,5 до 3 тысяч украинских военнослужащих, 10 тысяч были ранены.

Это абсолютная глупость. Там даже говорить не о чем. Сплошная дурь. Только в Мариуполе было окружено и не вышли оттуда от 14 до 25 тысяч человек. Они все либо в плену, либо уничтожены. По большей части, там очень мало плененных. То есть все эти 14 или 25 тысяч практически будут уничтожены, — сказал Сивков.