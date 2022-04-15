Военный эксперт заявил, что данные Киева о потерях в рядах ВСУ занижены
Военный эксперт Сивков: слова Зеленского о 3 тысячах убитых бойцах ВСУ занижены
Никита Чайка
Никита Чайка
14:48, 16 апреля 2022
Фото: vk.com/ua_arm
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Слова президента Украины Владимира Зеленского, что за время спецоперации России погибло от 2,5 до 3 тысяч украинских военнослужащих, не соответствуют действительности, сообщил в интервью URA.RU военный и политический аналитик Константин Сивков. Эксперт считает, что эти цифры сильно преуменьшены.
О потерях в рядах ВСУ Зеленский накануне сообщил в интервью американскому телеканалу CNN, в котором он отметил, что погибло от 2,5 до 3 тысяч украинских военнослужащих, 10 тысяч были ранены.
Это абсолютная глупость. Там даже говорить не о чем. Сплошная дурь. Только в Мариуполе было окружено и не вышли оттуда от 14 до 25 тысяч человек. Они все либо в плену, либо уничтожены. По большей части, там очень мало плененных. То есть все эти 14 или 25 тысяч практически будут уничтожены, — сказал Сивков.
13 апреля в Минобороны России сообщили о сдаче в плен 1026 украинских военных. По информации ведомства, из них 162 человека являются офицерами Вооружённых сил Украины. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, пленённые военные служили в 36-й бригаде морской пехоты. Некоторым их них была оказана медицинская помощь, некоторым потребовалась госпитализация.