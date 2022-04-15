Зеленский рассказал о потерях украинской армии в результате спецоперации
Зеленский: ВСУ за время спецоперации потеряли до 3 тысяч военных убитыми
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:26, 16 апреля 2022
Фото: Соцсети
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За время проведения Россией специальной операции потерии вооружённых сил Украины составили порядка 2-3 тысяч военнослужащих убитыми и 10 тысяч ранеными. Об этом в интервью CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тысяч [военнослужащих] <...>. У нас 10 тысяч раненых, сложно сказать сколько из них выживут, — рассказал он.
Ранее сообщалось, что согласно отчёту управления верховного комиссара ООН по правам человека, на Украине с 24 февраля погибли 1892 мирных жителя, в том числе 153 ребёнка. В большинстве случаев причиной гибели называют применение взрывных устройств с обширной зоной поражения. В организации подчёркивают, что реальные цифры погибших могут быть гораздо выше, поскольку данные из зон, где велись ожесточённые бои, задерживаются и ожидают подтверждения.
Также ООН сообщает о том, что после начала российской спецоперации к 9 апреля свои дома покинули 11,4 млн граждан Украины. Из страны уехали более 4,3 млн человек, ещё 7,1 млн сменили место проживания в пределах государства.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия понесла значительные потери в ходе cпециальной военной операции на Украине, не став уточнять цифру. Минобороны ранее сообщало, что за месяц cпецоперации погиб 1351 российский военноcлужащий.