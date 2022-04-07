«Значительные потери»: Песков о спецоперации

Россия понесла значительные потери в ходе cпециальной военной операции на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, не став уточнять цифру. Минобороны ранее сообщало, что за месяц cпецоперации погиб 1 351 российский военноcлужащий

Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас, — заявил Песков.

Министерство обороны России 25 марта сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный. Ещё 3825 солдат получили ранения. В военном ведомстве также отметили, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли 16 тысяч человек, из них более семи тысяч безвозвратно.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине. По словам дипломата, это часть безуспешной попытки спровоцировать общественное недовольство в России. Он посоветовал обращаться за достоверной информацией о происходящем на Украине к Министерству обороны России,