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«Значительные потери»: Песков о спецоперации

Песков сообщил, что Россия понесла значительные потери на Украине
19:52, 07 апреля 2022
«Значительные потери»: Песков о спецоперации Российские военнослужащие Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Россия понесла значительные потери в ходе cпециальной военной операции на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, не став уточнять цифру. Минобороны ранее сообщало, что за месяц cпецоперации погиб 1 351 российский военноcлужащий

Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас, — заявил Песков.

Министерство обороны России 25 марта сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный. Ещё 3825 солдат получили ранения. В военном ведомстве также отметили, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли 16 тысяч человек, из них более семи тысяч безвозвратно. 

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине. По словам дипломата, это часть безуспешной попытки спровоцировать общественное недовольство в России. Он посоветовал обращаться за достоверной информацией о происходящем на Украине к Министерству обороны России,

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