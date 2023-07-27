Военный эксперт рассказал, сколько продлится контрнаступление ВСУ Военный эксперт Бородай: контрнаступление ВСУ может продолжаться до конца лета

Фото: МО Украины

ВСУ будут давить в ходе контрнаступления столько, сколько смогут, их вполне может хватить до конца лета, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Бородай. По его словам, в настоящий момент украинской армии хватает живой силы, а также в запасе есть западные вооружение и техника.

Не стоит ориентироваться на какие-то сроки — они могут меняться и растягиваться как угодно. В ВСУ считают свой личный состав пушечным мясом, который тратят, потому что у них еще есть немаленький запас. Да, это пушечное мясо все менее и менее мотивировано, но оно пока есть. А еще у них есть запас западных вооружений и техники. Так что ВСУ будут продолжать наступать, — сказал Бородай.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские войска начали главную фазу контрнаступления в зоне спецоперации. По информации издания, она продлится от одной до трех недель. По информации NYT, командование ВСУ сообщило Пентагону о планах нанести основной удар к югу от города Орехова в Запорожской области. В настоящее время армия Украины стягивает в этот район силы, специально подготовленные для контрнаступления.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что наступление украинских войск идет в соответствии с планом, разработанным Киевом совместно с западными партнерами. По его словам, власти Украины полностью оправдывают ожидания Лондона и Вашингтона.