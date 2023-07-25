Военный эксперт раскрыл недостаток российских средств РЭБ Военный эксперт Онуфриенко: российская армия пока не может глушить все беспилотники ВСУ

Фото: МО РФ

За последний год российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали работать принципиально лучше, заявил NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Их недостатком остается то, что пока не удается заглушить все беспилотники ВСУ.

Мы еще не глушим все, что нужно. Беспилотники противника как летали над Донецком и бомбили, так и до сих пор это могут делать. Судить, кто в целом сильнее или слабее, пока бессмысленно. Но по моим наблюдениям во время поездок в Донбасс, средства РЭБ стали работать намного эффективнее, — заявил Онуфриенко.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело после атаки украинских беспилотников на Москву. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. В Министерстве обороны России возложили ответственность за случившееся на Киев и назвали это нападение террористическим актом.

В свою очередь представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска превосходят украинские вооруженные силы в радиоэлектронной борьбе (РЭБ) за, и это, по его мнению, является одной из причин, по которой буксует контрнаступление ВСУ.