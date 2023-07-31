Военный эксперт назвал единственный украинский морской дрон-камикадзе Военный эксперт Дандыкин раскрыл особенности дрона-камикадзе ВСУ «Микола»

Фото: МО Украины

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть собственный морской дрон-камикадзе «Микола», который несет большое количество взрывчатого вещества, однако его нельзя назвать полностью украинским, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, двигатель и составляющие аппарата состоят из западных комплектующих.

У них есть свой дрон «Микола», он несет достаточно много взрывчатки. Однако его нельзя называть украинским. Двигатель и составляющие — все это поставки Запада. Это как сборка импортных автомобилей, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что сейчас ситуация на Украине с предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК) «аховая». По мнению Дандыкина, атаковавшие Крымский мост дроны поставлялись из Великобритании и США.

Если это те дроны, которые атаковали Крымский мост, их, скорее всего, поставляли англичане или американцы. Однозначно, что несколько сотен взрывчатых веществ было на каждом, потому что удар был огромный. Если бы было 20–30 кг, то такого вреда не было бы, — отметил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяют против кораблей ВМФ России морские дроны второго поколения Magura V5. Атаки такими дронами начались летом 2022 года, и с тех пор они усовершенствовались. Беспилотник Magura V5 оснащен оптико-электронной системой, а также антеннами Starlink. Последняя версия этого дрона имеет размер 5,5 метра в длину и полтора метра в ширину, полезная нагрузка — 320 кг.