Военные США запутались в дронах и не смогли отбиться от вражеской атаки WSJ: военные США не отразили атаку на базу в Иордании из-за путаницы с дронами

Фото: U.S. Army/Mark Hayward

Американские военные не смогли отразить атаку беспилотника на свою базу в Иордании, поскольку в это время на аванпост возвращался дрон США, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, это создало путаницу — солдатам не было ясно, какой из аппаратов является вражеским.

В итоге при ударе погибли трое военных, еще десятки получили ранения. Источники газеты утверждают, что дрон запустил иранский ополченец с территории Ирака, при этом в Пентагоне отметили, что не обладают доказательствами причастности Тегерана к атаке.

Ранее постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран не имеет отношения к атаке беспилотника на военную базу Вооруженных сил США на границе Иордании и Сирии. Он отметил, что конфликт идет между США и группами сопротивления в регионе, которые воюют друг против друга.

Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном. Глава Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, заявил, что США не потерпят нападения на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия. По его словам, поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих.