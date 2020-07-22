Военная автоколонна с грузом для американских солдат атакована в Ираке

Иракская автоколонна, перевозившая груз для американского военного контингента в Ираке подверглась нападению.
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Два взрывных устройства сработали на пути следования иракской автоколонны, перевозившей груз в рамках оказания логистической поддержки американским ВС в провинции Ди-Кар, — рассказал собеседник агентства.
Одна из машин получила лёгкие повреждения. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Это второе подобное нападение в регионе за последние две недели. 11 июля на границе провинций Дивания и Мутанна произошёл аналогичный случай — колонна с логистическим оборудованием для американских военнослужащих была атакована неизвестными. Тогда в результате атаки были сожжены транспортные средства.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники служб безопасности Ирака смогут стрелять на поражение в преступников на контрольно-пропускном пункте «Мандали» на границе с Ираном.
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