Военная автоколонна с грузом для американских солдат атакована в Ираке

https://static.news.ru/photo/b00bf434-cc35-11ea-a3de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Miao/Global Look Press

Иракская автоколонна, перевозившая груз для американского военного контингента в Ираке подверглась нападению.

Об этом сообщает агентство Shafaq, ссылаясь на источник в местных службах безопасности. По его данным, инцидент произошёл на юге страны.

Два взрывных устройства сработали на пути следования иракской автоколонны, перевозившей груз в рамках оказания логистической поддержки американским ВС в провинции Ди-Кар, — рассказал собеседник агентства.

Одна из машин получила лёгкие повреждения. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Это второе подобное нападение в регионе за последние две недели. 11 июля на границе провинций Дивания и Мутанна произошёл аналогичный случай — колонна с логистическим оборудованием для американских военнослужащих была атакована неизвестными. Тогда в результате атаки были сожжены транспортные средства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники служб безопасности Ирака смогут стрелять на поражение в преступников на контрольно-пропускном пункте «Мандали» на границе с Ираном.