Военэксперт разрушил надежды Блинкена на изменение ситуации в зоне СВО Военэксперт Леонков: поставки нового оружия ВСУ не изменят ситуацию в зоне СВО

Фото: МО США

Поставки нового оружия ВСУ со стороны США не изменят ситуацию в зоне спецоперации России, уверен военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что передача вооружения украинской армии повлияет на события в зоне СВО, являются лукавством.

Как уточнил Леонков, у Украины отсутствует основной ресурс — квалифицированный персонал. По словам эксперта, среди бойцов ВСУ на линии соприкосновения большая часть тех, кто прошел только четырехнедельную подготовку.

Когда Блинкен говорит, что это изменит ситуацию, — это лукавство. Не изменит ситуацию. У Украины нет самого главного ресурса — квалифицированного персонала. Очень мало опытных бойцов, а из тех, кого они через четырехнедельную подготовку посылают на линию боевого соприкосновения, 90% не выживают, — пояснил эксперт.

Ранее Леонков предположил, что США могут передать ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS, кассетные и дальние боеприпасы. Он допустил, что прежде всего Вашингтон захочет поставить в Киев то оружие, которое позволит украинской армии сдерживать наступление ВС РФ. По его мнению, США также захотят передать Украине комплексы ПЗРК, поскольку российская авиация имеет значительное превосходство над украинской.