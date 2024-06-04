Военэксперт оценил вероятность вступления США и Китая в войну из-за Тайваня Военэксперт Литовкин: США пытаются натравить Китай и Тайвань друг на друга

Фото: Ma Yubin/XinHua/Global Look Press

Военно-морские силы КНР

Китай не собирается нападать на Тайвань, так как поддерживает с ним серьезные экономические связи, поделился мнением с NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон может направить военных на остров в случае применения силы Китаем. По мнению Литовкина, США пытаются натравить КНР и Тайвань друг на друга.

Все, что говорит Байден, можно смело делить на два. Китай не собирается нападать на Тайвань, так как этот остров для страны — курица, несущая золотые яйца. КНР проводит совершенно другую политику, это государство, которое может ждать десятки лет для достижения своих целей. Они мирным способом присоединили к себе Гонконг и Макао и торопиться им атаковать Тайвань ни к чему. Тем более у них с островом серьезные экономические связи. Многие промышленники из Тайваня имеют на территории материкового Китая свои фирмы, как и КНР имеет свои компании на острове, — сказал Литовкин.

По мнению военного эксперта, США будут и дальше пытаться столкнуть Китай с Тайванем. Однако, как считает Литовкин, Вашингтон не намерен вступать с КНР в войну. Он уверен, что никакой полномасштабной операции ждать не стоит.

США в очередной раз пытаются подобными заявлениями столкнуть Китай с Тайванем, натравить их друг на друга. И они будут продолжать попытки. Но помимо риторики и демонстрации своей мощи как со стороны американцев, так и китайцев, ничего происходить не будет. Я считаю, что никакой полномасштабной военной операции ждать не стоит, — добавил Литовкин.

Американский конгрессмен Майкл Маккол ранее заявил, что учения китайской армии у берегов Тайваня показали незаинтересованность Пекина в получении контроля над островом мирным путем. По его словам, Вашингтон не прекратит поставки оборонительных вооружений Тайваню.