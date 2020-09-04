Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/a81187f2-eed7-11ea-8bf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Во Франции за сутки зафиксировано 8975 случаев заражения COVID-19. Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны назвала это рекордом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные DGS, 2 и 3 сентября фиксировалось более семи тысяч заболевших в сутки. При этом в больницах с коронавирусом остаётся 4671 человек, 473 пациента находятся в реанимации.

Отмечается, что нынешняя ситуация похожа на мартовскую. Тогда максимальный прирост заболевших за сутки составлял 7578 случаев.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции за время пандемии коронавирусом заразились около 305 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более 30,6 тысячи заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что вторая волна пандемии коронавируса вплотную подобралась к Европе. Резкое увеличение числа заболевших фиксируют в Бельгии, Люксембурге, Франции, Испании, Нидерландах, Германии и других странах ЕС. В некоторых европейских государствах темпы распространения инфекции давно превышают российские.

Но если жители коронавирусных «горячих точек» могут свободно путешествовать по ЕС, то для большинства россиян границы союза остаются закрытыми.