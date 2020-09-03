Франция столкнулась с дефицитом зимней обуви

Пандемия коронавируса привела к перебоям с поставками материалов для производства зимней обуви во Франции. Прилавки начинают пустеть.
Как
Отмечается, что из-за перебоев, вызванных коронавирусом, подошвы, кожа, клей для обуви доставляются в ограниченных объёмах, независимо от страны-поставщика. При этом, в первую очередь пострадать могут дети. Филипп Шелли, управляющий магазина Chupi Boots, специализирующегося на детской обуви, рассказывает, что витрина его магазина заполнена лишь на две трети.
У нас задержка от 25 до 30% в целом. Для женщин мы отстаём по доставке на 30%. Для мужчин — не так сильно, так как в октябре состоится распродажа. Там около 20%, — цитирует телеканал члена Федерации поставщиков обуви во Франции Робера Тринеля.
Как писал NEWS.ru, страны «большой двадцатки» ещё весной выразили готовность реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле. Кроме того, G20 поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по финансированию развивающихся стран и предлагают государствам укреплять механизмы предоставления средств.
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