Франция столкнулась с дефицитом зимней обуви

https://static.news.ru/photo/c2570b90-ede8-11ea-9e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Пандемия коронавируса привела к перебоям с поставками материалов для производства зимней обуви во Франции. Прилавки начинают пустеть.

Как сообщает телеканал BFMTV, трудности с поставками материалов для изготовления обуви привели к задержкам в её поставках во французские магазины. В частности, страна стоит перед угрозой дефицита зимней обуви.

Отмечается, что из-за перебоев, вызванных коронавирусом, подошвы, кожа, клей для обуви доставляются в ограниченных объёмах, независимо от страны-поставщика. При этом, в первую очередь пострадать могут дети. Филипп Шелли, управляющий магазина Chupi Boots, специализирующегося на детской обуви, рассказывает, что витрина его магазина заполнена лишь на две трети.

У нас задержка от 25 до 30% в целом. Для женщин мы отстаём по доставке на 30%. Для мужчин — не так сильно, так как в октябре состоится распродажа. Там около 20%, — цитирует телеканал члена Федерации поставщиков обуви во Франции Робера Тринеля.

Как писал NEWS.ru, страны «большой двадцатки» ещё весной выразили готовность реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле. Кроме того, G20 поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по финансированию развивающихся стран и предлагают государствам укреплять механизмы предоставления средств.