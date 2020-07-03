Власти Украины упростили поступление в вузы для школьников Крыма и Донбасса

https://static.news.ru/photo/9f59e6ce-bd2a-11ea-8c7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Верховная рада Украины в ходе очередного заседания, состоявшегося 3 июля по инициативе президента Владимира Зеленского, приняла решение об изменении закона о высшем образовании в целях упрощения поступления в вузы страны абитуриентов из Крыма и Донбасса.

Законом внесены изменения в Закон Украины «О высшем образовании», касающиеся расширения возможностей для поступления и подготовки к поступлению в учреждения высшего образования поступающих с временно оккупированной территории и территории населенных пунктов на линии соприкосновения, — говорится в официальном сообщении Верховной рады.

В частности, принятие законодательных изменений даст возможность абитуриентам поступать в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания, а также выбирать подходящее место из всех вузов страны. В настоящее время это происходит по ограниченным спискам. Помимо этого, поступающие из Луганской и Донецкой областей будут иметь право учиться в вузах Украины бесплатно через госзаказ в пределах квот. В настоящее время такая норма действует лишь в отношении выпускников из Крыма и Севастополя, говорится в официальном сообщении Верховной рады.

Данное решение поддержали 310 парламентариев при необходимых 226 голосов. Документ ожидает подписи президента Украины, уточняет РИА Новости.

В марте 2014 года после вооружённого противостояния в Киеве и смены власти в стране Крым был присоединён к России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признаёт и считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, а в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины опротестовал проведение голосования по поправкам в Крыму. Представители ведомства призывали мировую общественность ввести санкции против организаторов голосования по поправкам в Конституцию РФ. Результаты голосования «не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», подчеркнули в ведомстве. В свою очередь власти Крыма выступили с заявлением, что республика не ждёт признания Украиной итогов голосования.