Власти Турции назвали условие для вступления Швеции в НАТО Представитель Эрдогана Калын: чтобы Швеция вступила в НАТО, ей нужно бороться с терроризмом

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Для того чтобы заявка Швеции на вступление в НАТО была одобрена, власти страны должны бороться с терроризмом, заявил в эфире телеканала TV-100 представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Он подчеркнул, что после выполнения требования Анкара даст добро на вступление скандинавской страны в ряды Альянса.

В вопросе членства Швеции в НАТО мы придерживаемся объективных критериев. Наше основное требование — борьба с терроризмом. Когда Швеция выполнит его, она станет членом НАТО, — сказал Калын.

Он подчеркнул, что другие страны — члены НАТО должны поддерживать риторику турецкой стороны, поскольку первой задачей Альянса является обеспечение безопасности членов организации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран — участниц Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Он выразил уверенность, что к этому сроку Стокгольм сможет решить проблемы с Турцией. Блинкен напомнил, что соглашение о вступлении Швеции в НАТО не ратифицировали в Турции и Венгрии. Он указал на «успешную работу» в этом плане Финляндии, добавив, что ожидает такой же прогресс в стараниях Швеции.