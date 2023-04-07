Белый дом уверен, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выразил уверенность, что к этому сроку Стокгольм сможет решить проблемы с Турцией в интервью телеканалу Euronews, стенограмму которого разместил госдеп.
Я убежден, что это скоро произойдет. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО, — подчеркнул госссекретарь.
Блинкен напомнил, что соглашение о вступлении Швеции в НАТО не ратифицировали в Турции и Венгрии. Он указал на «успешную работу» в этом плане Финляндии, добавив, что ожидает такой же прогресс в стараниях Швеции.
Также Блинкен отметил, что Белый дом не связывает вопрос со вступлением Швеции в Альянс с вопросом о приобретении Турцией у Вашингтона истребителей F-16. Это для США «совершенно отдельный вопрос», уточнил он.
Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сообщил, что Швеция присоединится к НАТО уже в скором времени. Чиновник объяснил, что в июне в Швеции начнут действовать законы, включающие обязательства в рамках меморандума с Турцией. Замгенсека рассказал, что две недели назад в НАТО прошла очередная встреча по обсуждению двустороннего урегулирования вопроса.