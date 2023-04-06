В НАТО оценили сроки принятия Швеции Замгенсека НАТО Джоанэ выразил уверенность в скором присоединении Швеции к Альянсу

Фото: nato.int

Тобиас Бильстрем (министр иностранных дел Швеции) с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Швеция присоединится к НАТО уже в скором времени, выразил уверенность заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. Чиновник в интервью Agerpres объяснил, что в июне в Швеции начнут действовать законы, включающие обязательства в рамках меморандума с Турцией. Замгенсека рассказал, что две недели назад в НАТО прошла очередная встреча по обсуждению двустороннего урегулирования вопроса.

1 июня в Швеции вступит в силу пакет законов, который включит обязательства, принятые в меморандуме с Турцией. В Турции будут парламентские выборы, и у нее будет новый парламент. Поэтому мы уверены, что в предстоящий период Швеция станет 32-м членом НАТО, — заявил Джоанэ.

По словам замгенсека НАТО, было бы идеально, если бы Швеция присоединилась к НАТО до саммита в Вильнюсе, который намечен на 11-12 июля.

Швеция подавала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в мае 2022 года, но Турция выдвинула странам условие о признании курдских формирований террористическими и выдаче Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота 2016 года. Между странами были заключены меморандумы, включающие обязательства, выполнение которых Турция выдвинула условием для одобрения их членства. Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в состав блока 30 марта, уже 4 апреля страна стала 31-м членом Альянса.