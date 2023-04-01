Эрдоган поставил точку в ратификации членства Финляндии в НАТО Эрдоган утвердил решение парламента Турции о ратификации членства Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента по ратификации протокола о присоединении Финляндии к НАТО, документ опубликован на сайте официальной газеты турецкого лидера. Процесс ратификации заявки Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе тем самым завершен. Турция стала последней страной военного блока, которая одобрила принятие новой страны в состав.

Ратификация «Протокола о присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору», подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была признана целесообразной, — говорится в документе.

30 марта генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о принятии Финляндии в НАТО по итогам голосования, в ходе которого членство страны в блоке поддержали все 276 парламентариев. У Эрдогана было 15 дней на то, чтобы утвердить решение законодателей.

Швеция, которая подавала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией, пока не может присоединиться к военному блоку из-за позиции Турции. В 2022 году Анкара договорилась с обеими странами о шагах, которые должны быть выполнены для одобрения их членства в НАТО. По оценке турецких властей, Швеция находится только в начале пути.