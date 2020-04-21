Власти Турции приостанавливают развёртывание С-400 из-за коронавируса

Турецкие власти намерены отложить ввод в эксплуатацию купленных у России ЗРС С-400 «Триумф» в связи с пандемией COVID-19.
Совсем отказываться от постановки С-400 на боевое дежурство Анкара не собирается, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции. Речь лишь идёт о продлении сроков реализации данной задачи.
Если ранее президент страны Реджеп Эрдоган утверждал, что части ПВО, оснащённые российским оружием, будут развёрнуты в апреле, то теперь этот процесс может растянуться на несколько месяцев,
В Минобороны Турции от комментариев на данную тему отказались
Ранее NRWS.ru писал, что США призвали Турцию отказаться от С-400 из-за ситуации на Идлибе. По словам экс-сенатора Кэй Бэйли Хатчинсон Анкаре следует извлечь уроки из столкновений в Сирии и помнить, что Вашингтон остаётся её союзником.
Добавьте наши новости в избранные источники