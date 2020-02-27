https://static.news.ru/photo/83ec81ee-59f7-11ea-89d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон призвала Турцию извлечь уроки из недавних столкновений в Сирии. Экс-сенатор считает, что Анкара должна отказаться от зенитно-ракетных систем С-400, купленных у России.

Я надеюсь, что президент Эрдоган поймёт, что мы — союзник их прошлого и будущего, и им нужно отказаться от С-400, — заявила Хатчисон в ходе брифинга в Госдепартаменте.

US Ambassador to NATO Kay Bailey Hutchison:



"I hope that President [Recep Tayyip] Erdogan will see that we are the ally of their past and their future and they need to drop the S-400. They see what Russia is; they see what theyâre doing now." pic.twitter.com/DuuA5alBVb — Erkin Ãncan (@ErkinOncan) February 28, 2020

Она также выразила надежду на то, что турецкий президент понимает, кто является для страны надёжным партнёром, а кто — нет.

В октябре 2019 года Турция получила от России все элементы систем С-400 «Триумф», в том числе ракеты. Власти Соединённых Штатов длительное время рассчитывали на то, что турецкая сторона не станет закупать российское вооружение. Они угрожали Анкаре различными санкциями и отказом поставлять истребители F-35.

Ранее турецкая сторона заявила о гибели 33 военнослужащих в Идлибе в результате удара сирийских ВВС. В Минобороны РФ сообщили, что военные попали под удар правительственной армии Сирии из-за того, что находились среди наступавших боевиков, писал NEWS.ru.