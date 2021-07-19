Власти Турции допустили закрытие границ из-за штамма «дельта»

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Власти Турции не исключают закрытия страны для иностранцев в случае стремительного распространения штамма коронавируса «дельта». Об этом заявил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, слова которого приводит телеканал CNN Turk.

По данным Министерства здравоохранения Турции, в воскресенье, 18 июля, выявлен максимальный с конца мая суточный прирост случаев коронавируса — 7680, умерли 66 человек. Кроме того, втрое выросло число инфицированных «дельтой» — 750 пациентов. Сейчас все усилия властей Турции направлены на максимальную вакцинацию населения.

Если она ускорится, то Турция полностью вернётся к нормальной жизни, — сказал чиновник.

Эрсой добавил, что в этом году Турция рассчитывает принять 25 миллионов туристов, получив доход в $20 млрд.

Ранее президент турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан заявил, что страна зря открыла границы для российских туристов, так как из-за этого эпидемиологическая ситуация ухудшается.