Власти США повысили до $10 млн награду за сведения о новом главаре ИГ

https://static.news.ru/photo/aa574f9e-b64a-11ea-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдепартамент США увеличил награду за информацию о местонахождении главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахман аль-Мауля.

Как сообщает ТАСС, сумма вознаграждения увеличилась с $5 млн до $10 млн.

В США аль-Мауля считают преемником Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного во результате спецоперации американских военных. По сведениям Вашингтона, он причастен к убийствам и похищениям езидов в Ираке. Кроме того, он руководил многочисленными вылазками террористов.

Аль-Мауля — житель Ирака, был заместителем Абу Бакра аль-Багдади. По данным газеты The Guardian, лидеры познакомились, когда находились в заключении в американском лагере в 2004 году. Отмечается, что новый лидер организации после прихода к власти занимается объединением руководства группировки. При этом считается, что новый аль-Мауля, известный ранее под именем Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, является туркоманом — представителем этнической группы, которая населяет иракский Таль-Афар, то есть у этого члена группировки нет арабского происхождения, что затрудняло его переход на место «халифа».

По информации американских властей, предыдущий лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации 26 октября. В Пентагоне сообщили, что его тело захоронили в море, и обнародовали первые видео и фото операции, писал NEWS.ru.