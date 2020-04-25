Власти Саудовской Аравии частично отменят комендантский час

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В Саудовской Аравии ослабят введённый из-за пандемии коронавируса комендантский час. Такое решение принял король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Согласно его распоряжению, с 26 апреля до 13 мая комендантский час во всех регионах королевства будет частично отменён. Исключения составят Мекка и ряд изолированных районов.

Во-первых, частичная отмена комендантского часа во всех регионах королевства Саудовская Аравия с сегодняшнего дня, воскресенья, 26 апреля 2020 года, до среды, 13 мая 2020 года, с 09:00 до 17:00, — говорится в приказе, текст которого приводит РИА Новости.

В ближайшие две недели власти разрешили возобновить коммерческую и экономическую деятельность. Это касается оптовых и розничных магазинов, а также торговых центров.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по решению властей полностью закрываются на въезд и выезд со 2 апреля до принятия особого решения. Передвигаться в городах разрешено для населения лишь с 06:00 до 15:00 только для получения медицинских услуг, приобретения лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.