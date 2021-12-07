Власти ОАЭ отменили выходной в пятницу

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) первыми среди мусульманских государств отменили выходной день в пятницу. Об этом говорится в решении правительства, опубликованном агентством новостей WAM. Для мусульман пятница — праздничный день, на протяжении него принято посещать мечеть для коллективной молитвы и проводить время с близкими. Они верят, что в этот день Аллах создал Адама. Также в пятницу Адам вошёл в рай и был изгнан из него. Рабочая неделя ранее начиналась с воскресенья.

Выходные дни на неделе продлеваются на полдня, еженедельными выходными становятся суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. В пятницу официальное рабочее время — 4,5 часа — с 07:30 до 12 дня, — говорится в сообщении.

При этом время традиционной пятничной проповеди и молитвы переносится с 11:00 на 13:15 по местному времени, работникам государственных учреждений в пятницу разрешается трудиться дистанционно.

Ранее в России предложили установить дополнительный выходной день. Члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что нерабочим следует сделать 31 декабря, поскольку этот день фактически является выходным. В этот день сотрудники, как правило, работают до обеда.