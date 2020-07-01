Власти Китая ограничили работу ряда американских СМИ

https://static.news.ru/photo/f69e446a-bb7d-11ea-9a3a-fa163e074e61_660.jpg Чжао Лицзянь Фото: AP/TAСС

Власти Китая вводят ограничения на работу ряда американских средств массовой информации на своей территории в качестве ответного шага на действия Вашингтона. Об этом 1 июля на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Правительство США применило ограничения в отношении работающих на их территории китайских СМИ, — цитирует ТАСС дипломата.

Поэтому, пояснил он, китайская сторона вынуждена также ужесточить правила работы ряда американских средств массовой информации в качестве ответной меры. Лицзянь уточнил, что КНР требует от информационных агентств Associated Press, CBS, National Public Radio, United Press International до 8 июля предоставить письменную информацию обо всех сотрудниках, работающих в Китае, а также о финансах и другой своей деятельности.

Ранее, 22 июня, государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что власти ужесточают правила работы для четырёх китайских средств массовой информации, определив их статус как «иностранные представительства». Речь идёт о Центральном телевидении Китая, агентстве «Чайна ньюс сервис», газетах «Жэньминь жибао» и «Глобал таймс».

По американским законам данные СМИ будут обязаны предоставлять списки своих сотрудников в США, докладывать о кадровых перестановках, а также регистрировать во внешнеполитическом ведомстве собственность, которой они владеют или арендуют.

По оценкам Госдепартамента Соединённых Штатов, данное решение идёт в русле определения от 19 февраля иностранными представительствами ряда других китайских СМИ, включая агентство «Синьхуа», телеканал Си-джи-ти-эн и Международное радио Китая.

Как писал NEWS.ru, из-за увеличения давления на китайские издания, работающие на территории Соединённых Штатов, Пекину пришлось выразить Вашингтону решительный протест. Также власти КНР потребовали немедленно исправить ошибку, в противном случае будут приняты ответные меры. По мнению главы МИД КНР Чжао Лицзяня, действия со стороны Штатов «опираются на предрассудки и мышление времён холодной войны».

До этого Министерство внутренней безопасности США сообщило, что китайские журналисты будут получать неиммиграционные визы I категории на срок до 90 дней, но с возможностью продления. Такие меры, как было сказано в заявлении американской стороны, были внесены «для достижения большей взаимности между Соединёнными Штатами и КНР», писал NEWS.ru.