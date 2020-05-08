Китай выразил США решительный протест за усиление давления на СМИ КНР

https://static.news.ru/photo/dec93fee-9377-11ea-8a8f-fa163e074e61_660.jpg Чжао Лицзянь Фото: Роман Баландин/ТАСС

Из-за увеличения давления на китайские издания, работающие на территории Соединённых Штатов, Пекину пришлось выразить Вашингтону решительный протест. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

США постоянно усиливают давление в отношении китайских СМИ, осуществляющих деятельность на американской территории. Мы выражаем по этому поводу недовольство и решительный протест. Мы требуем, чтобы Соединённые Штаты незамедлительно исправили допущенную ошибку, в противном случае мы будем вынуждены принять ответные меры, — цитирует представителя МИД ТАСС.

По словам дипломата, такие действия со стороны Штатов «опираются на предрассудки и мышление времён холодной войны».

До этого Министерство внутренней безопасности США сообщило, что китайские журналисты будут получать неиммиграционные визы I категории на срок до 90 дней, но с возможностью продления. Такие меры, как было сказано в заявлении американской стороны, были внесены «для достижения большей взаимности между Соединёнными Штатами и КНР».

Как писал NEWS.ru, ранее Китай выразил солидарность с РФ в неприемлемости политизации пандемии коронавируса.