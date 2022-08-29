Власти Каховского района: ГЭС в Новой Каховке загорелась после обстрела ВСУ

Фото: ru.wikipedia.org/Липунов Дмитрий. ru:Файл:P6263001.jpg, Общественное достояние

Каховская ГЭС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, который привел к пожару. Он добавил, что представители властей оценивают последствия обстрелов. Глава региона назвал ситуацию «непростой», пишет РИА Новости.

Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений выясняется. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим, — рассказал Леонтьев.

По его словам, город остался без электричества и водоснабжения, но отметил, что больницы были оснащены генераторами заблаговременно.

Минобороны России ранее сообщило, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях в трех направлениях и понесли большие потери. В ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли более 560 военнослужащих. Также было уничтожено два десятка танков, примерно столько же боевых машин пехоты и сбито два штурмовика Су-25.