В Минобороны России сообщили о провале наступления ВСУ Минобороны РФ: попытка наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях провалилась

Фото: МО Украины

Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях в трех направлениях и понесли большие потери, заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости. В ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли более 560 военнослужащих. Также было уничтожено два десятка танков, примерно столько же боевых машин пехоты и сбито два штурмовика Су-25.

В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито 2 штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе — более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий украинских войск с треском провалилась, — отметили в ведомстве.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее призвал не распространять слухи о наступлении ВСУ на севере Херсонской области. По его словам, если наступление действительно произойдет, об этом сообщит Минобороны страны.

Также он призвал украинских журналистов тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме военного конфликта, дабы не распространять ложную или стратегически важную информацию.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о начале наступления ВСУ на юге Украины. Он назвал «вбросом» слухи об атаке украинских войск и сравнил их с предыдущими «виртуальными атаками» Крымского моста.