«Верни «Макдоналдс»: возмущенный Кулеба рассказал о требовании к США Кулеба рассказал, как лично просил Блинкена вернуть «Макдоналдс» на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лично обращался к госсекретарю США Энтони Блинкену и требовал возобновить работу сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» на украинской территории. Как рассказал политик в интервью телеканалу «1+1», он позвонил главе Госдепа и попросил объясниться за «непорядок».

Когда нужно было «Макдоналдс» вернуть на Украину, я сказал Блинкену: «Верни «Макдоналдс» на Украину». <...> История была такая: я еду в машине и смотрю, что все закрыты «Макдоналдсы», и я задумался — в России понятно, почему нет, а у нас почему нет? <...> И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: «Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?» — заявил чиновник.

По словам министра, личного мотива вернуть «Макдоналдс» на Украину у него не было, поскольку он сам не питается фастфудом. Однако закрытие ресторанов Кулеба назвал несправедливым. Более того, как подчеркнул чиновник, присутствие этой сети быстрого питания в любой стране можно считать сигналом инвесторам, что там можно работать.

Ранее Кулеба нахамил главе МИД Германии Анналене Бербок, которая сообщила об отказе поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Украинский министр обвинил немецкую коллегу в пустой трате времени.