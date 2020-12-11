Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании победы Байдена

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Верховный суд США не удовлетворил иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона, который требовал признать недействительными итоги выборов президента в четырёх штатах, оспорив 60 голосов выборщиков, что поставило бы под сомнение победу Джо Байдена.

В решении суда сказано, что иск Техаса отклонён, так как штат «не продемонстрировал юридического обоснования» в своём интересе по поводу того, как штаты проводили свои выборы. Таким образом Верховный суд принял одно из самых значимых решений, косвенно подтверждающих победу на выборах в США Джо Байдена, передаёт ТАСС.

Высший судебный орган США также фактически подтвердил корректность голосования в штатах Джорджия (16 выборщиков), Мичигана (16 голосов), Пенсильвании (20 выборщиков) и Висконсину (10 членов коллегии выборщиков). В сумме иск Техаса оспаривал присвоение Байдену 60 голосов выборщиков. Если бы они отошли Дональду Трампу, то это всерьёз поставило бы вопрос о легитимности победы демократа.

Как сообщал NEWS.ru, ранее более 100 членов палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии поддержали поданное генпрокурором Техаса Кеном Пэкстоном обращение в Верховный суд о необходимости пересмотра итогов выборов президента в четырёх штатах из-за нарушений.

Перед этим 17 штатов США подали в Верховный суд обращения в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пэкстона о непризнании итогов выборов президента из-за массовых нарушений в четырёх штатах, где победу одержал демократ Джо Байден.