17 штатов США поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов

https://static.news.ru/photo/77d47738-3a73-11eb-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

17 штатов США подали в Верховный суд обращения в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пакстона о непризнании итогов выборов президента из-за массовых нарушений в четырёх штатах, где победу одержал демократ Джо Байден.

Согласно правовой системе США, заинтересованные лица, которые не являются сторонами дела, имеют право подавать в суд обращения со своим мнением. В отношении иска генпрокурора Техаса обращения подали Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина и Юта, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как сообщал NEWS.ru ранее, генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пэкстон потребовал признать недействительными результаты президентских выборов в нескольких штатах. Соответствующий иск был подан в Верховный суд США.

Напомним, что 8 декабря республиканцы в Конгрессе США отказались принять резолюцию о признании Джо Байдена новым президентом страны.